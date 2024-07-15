На фронті за добу знищено більше 60 російських артсистем і 40 дронів: втрати окупантів

У війні проти України за добу 14 липня Росія втратила 1200 військових, загальне число від початку повномасштабного вторгнення - 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ знищили 62 артсистеми та 41 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 560290 (+1200) осіб ліквідовано;

танків – 8214 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 15826 (+15) од.;

артилерійських систем – 15262 (+46) од.;

РСЗВ – 1119 од.;

засоби ППО – 892 (+2) од.;

літаків – 361 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41) од.;

крилаті ракети – 2398 (+2) од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од.;

спеціальна техніка - 2569 (+3) од.