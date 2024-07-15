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На фронті за добу знищено більше 60 російських артсистем і 40 дронів: втрати окупантів

Понеділок 15 липня 2024 07:55
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На фронті за добу знищено більше 60 російських артсистем і 40 дронів: втрати окупантів
Автор: Вадим Ребрина

У війні проти України за добу 14 липня Росія втратила 1200 військових, загальне число від початку повномасштабного вторгнення - 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ знищили 62 артсистеми та 41 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 560290 (+1200) осіб ліквідовано;
  • танків – 8214 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 15826 (+15) од.;
  • артилерійських систем – 15262 (+46) од.;
  • РСЗВ – 1119 од.;
  • засоби ППО – 892 (+2) од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41) од.;
  • крилаті ракети – 2398 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од.;
  • спеціальна техніка - 2569 (+3) од.

Згідно зі зведенням Генштабу, 14 липня а фронті протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російське військове командування перекинуло сили для ведення наступальних дій у районі Глибокого Харківської області. В районі Вовчанська окупанти готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.

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Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
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