За сутки произошло 114 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте
За прошедшие сутки, 14 июля, на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений. На Покровском направлении отражена 41 атака россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За прошедшие сутки состоялось 114 боевых столкновений.
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении состоялось 10 боевых столкновений возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.
На Купянском направлении состоялось три боя возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении отражено девять атак россиян в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.
На Северском направлении отражено 11 штурмовых действий россиян возле Спррного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении Силы обороны отбыли шесть попыток врага прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.
На Торецком направлении россияне совершили 20 атак в сторону Нью-Йорка, Северного и Железного.
На Покровском направлении отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области. Враг атаковал при поддержке авиации.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 8 атак россиян в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки.
На Времовском направлении отражены две атаки возле Водяного и Константиновки Донецкой области.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг не атаковал.
На Приднепровском направлении отбиты две атаки в районе Крынок.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 560 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1200 российских террористов. В частности, враг потерял:
- 8 танков;
- 15 боевых бронированных машин;
- 46 артиллерийских систем и не только.
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