Протягом доби майже 200 боєзіткнень, ворог був активний на чотирьох напрямках, - Генштаб

Як розповів Генштаб, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, втім, ворог також був активний на:

Курахівському;

Времівському;

Куп'янському напрямках.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему та дві понтонні переправи", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 23 бойових зіткнення. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку росіяни 18 разів атакували біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку було зупинено сім спроб прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень. Відбиті штурмові дії росіян неподалік Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки й Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 56 штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку зупинено 39 атак поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Російської Федерації у живій силі склали більше 618 тисяч одиниць особового складу. Протягом вчорашнього дня Сили оборони ліквідували ще 1360 окупантів, а також знищили: