В течение суток почти 200 боестолкновений, враг был активен на четырех направлениях, - Генштаб

Как рассказал Генштаб, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, впрочем, враг также был активен на:

Кураховском;

Времовском;

Купянском направлениях.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боестолкновений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 23 боевых столкновения. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении россияне 18 раз атаковали возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении было остановлено семь попыток прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении состоялось восемь боевых столкновений. Отбиты штурмовые действия россиян неподалеку Клищеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении отбито 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении остановлено 39 атак вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.

На Времовском направлении россияне осуществили 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери Российской Федерации в живой силе составили более 618 тысяч единиц личного состава. В течение вчерашнего дня Силы обороны ликвидировали еще 1360 оккупантов, а также уничтожили: