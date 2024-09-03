В течение суток почти 200 боестолкновений, враг был активен на четырех направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 сентября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 197 боевых столкновений. Враг был активен на четырех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как рассказал Генштаб, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, впрочем, враг также был активен на:
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении состоялось пять боестолкновений вблизи Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано 23 боевых столкновения. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.
На Лиманском направлении россияне 18 раз атаковали возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.
На Северском направлении было остановлено семь попыток прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.
На Краматорском направлении состоялось восемь боевых столкновений. Отбиты штурмовые действия россиян неподалеку Клищеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.
На Покровском направлении отбито 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Михайловки.
На Кураховском направлении остановлено 39 атак вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.
На Времовском направлении россияне осуществили 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.
На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
С начала полномасштабного вторжения потери Российской Федерации в живой силе составили более 618 тысяч единиц личного состава. В течение вчерашнего дня Силы обороны ликвидировали еще 1360 оккупантов, а также уничтожили:
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