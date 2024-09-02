Протягом доби більше 180 боїв, ситуація залишається складною, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат", - пише Генштаб.

Також протягом доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по зосередження особового складу ворога й озброєнні та військовій техніці (ОВТ), а також двох засобах протиповітряної оборони (ППО).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень, які точились в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп'янському напрямку ворог 16 разів атакував. Відбиті штурмові дії біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку росіяни 18 разів атакували. Намагались просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку відбито дев'ять атак поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку відбулось вісім атак поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового.

На Торецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, 20 разів атакували неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 63 штурмові й наступальні атаки поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, втрати ворога на фронті склали 1300 одиниць особового складу. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 617 тисяч військових. Також вчора наші воїни знищили: