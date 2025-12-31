UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Процвітання і гарантії безпеки. Україна, США та Європа обговорили мирний процес

Фото: Рустем Умєров, cекретар РНБО України (facebook.com/rustemumerov ua)
Автор: Іван Носальський

Українські, європейські та американські чиновники провели нову розмову про мирний процес. Зокрема, вони обговорювали гарантії безпеки та післявоєнне процвітання для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X і секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

Деталі розмови від Віткоффа

Віткофф розповів, що з боку США в розмові брали участь він сам, держсекретар Марко Рубіо і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Європу представляли радник із нацбезпеки Британії Джонатан Пауелл, радник із нацбезпеки Франції Еммануель Бонн і радник із нацбезпеки Німеччини Гюнтер Зауттер.

Від України, за словами Віткоффа, брали участь Умєров і президент України Володимир Зеленський.

Американський чиновник розповів, що метою було обговорення подальших кроків "у європейському мирному процесі".

"Ми зосередилися на тому, як просувати дискусії в практичний спосіб у межах мирного процесу Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), включно зі зміцненням гарантій безпеки та розробленням ефективних механізмів запобігання конфліктам, щоб допомогти покласти край війні й забезпечити, щоб вона не відновилася", - сказав Віткофф.

Він додав, що окрема увага була приділена пакету заходів щодо процвітання України - як "продовжувати визначати, уточнювати і просувати ці концепції". Також сторони обговорили "багато додаткових деталей". У новому році ця важлива робота і координація продовжиться, запевнив Віткофф.

Що говорить Умєров

Умєров зі свого боку розповів, що доповів Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.

"Скоординували позиції і спланували подальші зустрічі з європейськими та американськими партнерами в січні", - зазначив він.

Секретар РНБО уточнив, що американські партнери будуть в онлайн-форматі брати участь у зустрічі радників з питань нацбезпеки, яка відбудеться 3 січня в Україні.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Флориду і зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Після такої зустрічі глава української держави розповів, що мирний план США був узгоджений на 90%. Спірними залишаються питання територій і ЗАЕС.

Також, за словами Зеленського, він повністю погодив із Трампом гарантії безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранціяСполучені Штати АмерикиВеликобританіяРустем УмєровМирні переговориМарко РубіоСтів ВіткоффВійна в Україні