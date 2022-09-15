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Процесс вступления Украины в ЕС идет полным ходом, - фон дер Ляйен

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 19:41
Процесс вступления Украины в ЕС идет полным ходом, - фон дер Ляйен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский Союз, страна находится на правильном пути.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Впечатляет скорость, решительность и точность, к которым страна движется в ЕС. Мы поддерживаем вас везде, где можем. Вы постоянно увеличиваете темп вашего движения на встречу к Евросоюзу", — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Украине и ЕС нужно работать как можно больше, чтобы убедиться в том, что украинский бизнес имеет максимально беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку сбыта.

Напомним, сегодня, 15 сентября, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили вопрос украинской энергетической безопасности на фоне российских обстрелов.

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