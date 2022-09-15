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Процес вступу України до ЄС йде повним ходом, - фон дер Ляєн

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 19:41
Процес вступу України до ЄС йде повним ходом, - фон дер Ляєн Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна швидко і рішуче рухається до вступу в Європейський Союз, країна знаходиться на правильному шляху.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Вражає швидкість, рішучість і точність, до яких країна рухається в ЄС. Ми підтримуємо вас скрізь, де можемо. Ви постійно збільшуєте темп вашого руху на зустріч до Євросоюзу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що Україні та ЄС потрібно працювати якомога більше, щоб переконатися в тому, що український бізнес має максимально безперешкодний доступ до єдиного європейського ринку збуту.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили питання Української енергетичної безпеки на тлі російських обстрілів.

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