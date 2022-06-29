Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще не завершен, - Минюст Турции

Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Анкара планирует выдвинуть новые требования к скандинавам.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansi .

"Подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в Альянс завершен... Турция продолжит свою борьбу за то, чтобы эти страны перестали быть "базой" для террористических организаций, а также чтобы они вернули террористов, которых хочет Турция", - сказал министр.

В частности, теперь Турция потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме.