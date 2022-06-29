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Процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО ще не завершено, - Мін'юст Туреччини

Фото: прапор НАТО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Підписаний меморандум не означає, що процес вступу Швеції і Фінляндії в НАТО завершено. Анкара планує висунути нові вимоги до скандинавів.

Про це заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansi.

"Підписаний напередодні меморандум зовсім не означає, що процес вступу двох скандинавських країн до Альянсу завершено... Туреччина продовжить свою боротьбу за те, щоб ці країни перестали бути "базою" для терористичних організацій, а також щоб вони повернули терористів, яких хоче Туреччина", - сказав міністр.

Зокрема, тепер Туреччина вимагатиме видачі Швецією і Фінляндією 33 підозрюваних у тероризмі.

Нагадаємо, раніше Туреччина блокувала розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Анкара звинувачувала Стокгольм і Гельсінкі в "підтримці терористів".

При цьому напередодні саміту НАТО в Мадриді стало відомо, що Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Сторони домовилися підписати відповідний меморандум.

Згідно з меморандумом, три країни зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

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НАТОШвеціяТурцияФинляндия