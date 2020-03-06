Процесс глобального потепления в Украине идет быстрее, чем в мире

Глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как напомнили в обсерватории, в этом году в Киеве метеорологической зимы не было. Средняя температура за сезон составила 2,0 градусов тепла и превысила климатическую норму на 6,0 градусов.

В то же время, Служба изменений климата Коперника (C3S) сообщила, что в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура в Европе на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 гг. Кроме того, эта зима в Европе оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

"Это подтверждает, что глобальное потепление в Украине, к сожалению, идет быстрее, чем в целом в мире", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура февраля 2020 года в Киеве составляло 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.