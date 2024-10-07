Украинцам готовят изменения правил выдачи водительских удостоверений и регистрации авто
Министерство внутренних дел может внести изменения в порядок выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".
Таким образом, предлагается:
- предоставлять возможность выбора почтового оператора для доставки водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков,
- урегулировать процедуру снятия транспортных средств с учета по желанию владельца, если автомобиль временно не используется на дорогах Украины,
- предоставить возможность лицам, еще не достигшим возраста для получения водительских прав, сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД.
Эти изменения смогут упростить процесс регистрации авто и получения удостоверений, сделав эти процессы более удобными для граждан.
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