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Украинцам готовят изменения правил выдачи водительских удостоверений и регистрации авто

Понедельник 07 октября 2024 20:50
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Украинцам готовят изменения правил выдачи водительских удостоверений и регистрации авто Фото: покупка авто (иллюстративное фото freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Министерство внутренних дел может внести изменения в порядок выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".

Таким образом, предлагается:

  • предоставлять возможность выбора почтового оператора для доставки водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков,
  • урегулировать процедуру снятия транспортных средств с учета по желанию владельца, если автомобиль временно не используется на дорогах Украины,
  • предоставить возможность лицам, еще не достигшим возраста для получения водительских прав, сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД.

Эти изменения смогут упростить процесс регистрации авто и получения удостоверений, сделав эти процессы более удобными для граждан.

Недавно мы сообщали о том, какой может быть штраф в Украине за парковку в запрещенном для этого месте.

Также узнайте, как обменять удостоверение водителя, которое выдали впервые, в нашем материале.

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