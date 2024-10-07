Украинцам готовят изменения правил выдачи водительских удостоверений и регистрации авто

Министерство внутренних дел может внести изменения в порядок выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".

Эти изменения смогут упростить процесс регистрации авто и получения удостоверений, сделав эти процессы более удобными для граждан.

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