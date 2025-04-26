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Процес накладення санкцій втрачає ознаки правової процедури, - Bihus.info

Субота 26 квітня 2025 13:37
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Процес накладення санкцій втрачає ознаки правової процедури, - Bihus.info Фото: процес накладення санкцій втрачає ознаки правової процедури (president.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

Санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) дедалі частіше застосовуються як інструмент політичного та бізнесового тиску, а не як засіб захисту національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bihus.Info.

За даними журналістів, санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних з політичної та економічної арени. Автори розслідування звертають увагу на те, що сам процес накладення санкцій дедалі більше втрачає ознаки правової процедури.

"Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг… Завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів", - наголошується в сюжеті.

У матеріалі також зазначається, що санкції стали інструментом усунення конкурентів і дедалі більше сприймаються суспільством як засіб внутрішньої боротьби за вплив.

Нагадаємо, 13 лютого було введено останню хвилю санкцій РНБО. У санкційному списку опинились: Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Віктор Медведчук.

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