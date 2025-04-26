ua en ru
Сб, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Процесс наложения санкций теряет признаки правовой процедуры, - Bihus.info

Суббота 26 апреля 2025 13:37
UA EN RU
Процесс наложения санкций теряет признаки правовой процедуры, - Bihus.info Фото: процесс наложения санкций теряет признаки правовой процедуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) все чаще применяются как инструмент политического и бизнес давления, а не как средство защиты национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bihus.Info.

По данным журналистов, санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных с политической и экономической арены. Авторы расследования обращают внимание на то, что сам процесс наложения санкций все больше теряет признаки правовой процедуры.

"Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут... Благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов", - отмечается в сюжете.

В материале также отмечается, что санкции стали инструментом устранения конкурентов и все больше воспринимаются обществом как средство внутренней борьбы за влияние.

Напомним, 13 февраля была введена последняя волна санкций СНБО. В санкционном списке оказались: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Виктор Медведчук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО
NEWS
ВСУ ликвидировали за сутки еще более 1100 оккупантов и уничтожили 70 артсистем, - Генштаб
ВСУ ликвидировали за сутки еще более 1100 оккупантов и уничтожили 70 артсистем, - Генштаб
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию