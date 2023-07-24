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"Процес набиратиме обертів". В ГУР відреагували на вибухи в Москві

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Понеділок 24 липня 2023 12:16
"Процес набиратиме обертів". В ГУР відреагували на вибухи в Москві Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Постійні "атаки дронів" на ключові установи сектора безпеки та оборони РФ у Москві говорять про те, що навіть такі об'єкти й небо над ними не контролюються режимом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, справді, гарні новини. Всіх тішать. Те, що "бавовна" відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті ключові установи сектора безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об'єкти й небо над ними не контролюються режимом Путіна",- сказав Юсов.

Також він зазначив, що ГУР одночасно спостерігає багато "бавовни" в різних куточках на тимчасово окупованих територіях.

"Це процес, який буде тривати й буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права", - заявив Юсов.

"Атака дронів" на Москву

Нагадаємо, що сьогодні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один БПЛА влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два безпілотники". Там вже звинуватили в атаці українську сторону.

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Москва ГУР Війна Росії проти України
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Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
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