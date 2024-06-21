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ЄС розгляне санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" наступного тижня, - ЗМІ

П'ятниця 21 червня 2024 17:13
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ЄС розгляне санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" наступного тижня, - ЗМІ Ілюстративне фото: ЄМ може ввести санкції проти Грузії наступного тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Грузії загрожують потенційні санкції ЄС, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через суперечливий закон про "іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з послианям на Euractiv.

Наступного тижня Євросоюз розгляне можливості запровадження цільових санкцій і візових обмежень проти Грузії на тлі ухвалення закону про "іноземних агентів".

Зокрема, сакції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії, скорочення фінансової допомоги та обмеження безвізових поїздок через ухвалення суперечливого закону про "іноземних агентів".

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цей документ, підготовлений дипломатичною службою блоку (EEAS), на засіданні в понеділок, 24 червня.

Що передувало

28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично ухваливши його. Це викликало обурення західних партнерів.

ЄС готує відповідь на ухвалення закону про іноагентів, розглядаючи можливість персональних санкцій, призупинення фінансової допомоги, тимчасового призупинення безвізового режиму та припинення європейської інтеграції Грузії.

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