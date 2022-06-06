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Процедура вотума доверия Борису Джонсону может быть запущена уже сегодня, - журналист

Фото: Борис Джонсон пройдет процедуру вотума доверия (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Процедура вотума доверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена уже сегодня. В Консервативной партии ожидают официального объявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение редактора ITV в Великобритании Пола Брэнда в Twitter.

"Повстанцы-тори ожидают, что сегодня утром сэр Грэм Брэди сделает заявление о том, что Борису Джонсону будет вынесен вотум недоверия", - написал он.

Если Джонсон потеряет вотум доверия, он будет снят с поста премьер-министра, и будет проведено соревнование за лидерство, чтобы определить его замену.

По крайней мере, 54 члена парламента от консерваторов должны официально запросить вотум доверия у председателя партийного комитета Брэди. Письма являются конфиденциальными, поэтому только председатель комитета знает, сколько на самом деле было отправлено запросов.

Напомним, разговоры о вотуме доверия Джонсону ходят с начала 2022 года. Повод - публикации в СМИ о вечеринках в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон публично принес извинения, но отказался покидать должность.

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Великобритания