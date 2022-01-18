ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьера Британии хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками, - The Guardian

Новина українською →
Лондон, Вторник 18 января 2022 16:02
Премьера Британии хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками, - The Guardian Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Pippa Fowles/No 10 Downing Street via Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна. За увольнение главы британского правительство выступили несколько членов Консервативной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным источников издания, несколько членов Консервативной партии Британии активно выступает за отставку Бориса Джонсона. Его однопартийцы даже разработали план увольнения главы правительства. Он получил название "Операция Ринка" с отсылкой к кличке собаки, которую убили во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого столетия.

Некоторые однопартийцы Джонсона оказывают давление на своих коллег, чтобы они направили в парламент письма с выражением недоверия премьер-министру. В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки главы правительства, то будет запущена процедура его увольнения.

При этом, отмечают собеседники издания, знакомые с состоянием дел в британском правительстве, команда премьера начала разработку плана по спасению Джонсона от отставки.

Напомним, в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения о вечеринке в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон признался, что был на мероприятии и извинился свое поведение. Полиция отказалась расследовать этот инцидент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Борис Джонсон
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год