Премьера Британии хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками, - The Guardian

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна . За увольнение главы британского правительство выступили несколько членов Консервативной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным источников издания, несколько членов Консервативной партии Британии активно выступает за отставку Бориса Джонсона. Его однопартийцы даже разработали план увольнения главы правительства. Он получил название "Операция Ринка" с отсылкой к кличке собаки, которую убили во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого столетия.

Некоторые однопартийцы Джонсона оказывают давление на своих коллег, чтобы они направили в парламент письма с выражением недоверия премьер-министру. В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки главы правительства, то будет запущена процедура его увольнения.

При этом, отмечают собеседники издания, знакомые с состоянием дел в британском правительстве, команда премьера начала разработку плана по спасению Джонсона от отставки.