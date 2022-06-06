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Процедура вотуму довіри Борису Джонсону може бути запущена вже сьогодні, - журналіст

Фото: Борис Джонсон пройде процедуру вотуму довіри (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Процедура вотуму довіри прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону може бути запущена вже сьогодні. У Rонсервативній партії очікують офіційного оголошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення редактора ITV у Великобританії Пола Бренда у Twitter.

"Повстанці-торі очікують, що сьогодні вранці сер Грем Бреді зробить заяву про те, що Борису Джонсону буде винесено вотум недовіри", - написав він.

Якщо Джонсон втратить вотум довіри, він буде знятий з посади прем'єр-міністра, і буде проведено змагання за лідерство, щоб визначити його заміну.

Принаймні, 54 члени парламенту від консерваторів повинні офіційно запросити вотум довіри у голови партійного комітету Бреді. Листи є конфіденційними, тому тільки голова комітету знає, скільки насправді було надіслано запитів.

Нагадавши, розмови про вотум довіри Джонсону ходять з початку 2022 року. Привід - публікації в ЗМІ про вечірки в резиденції прем'єр-міністра Великобританії під час локдауну в травні 2020-го. Борис Джонсон публічно приніс вибачення, але відмовився залишати посаду.

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Великобританія