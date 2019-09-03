Процедура подачі законопроектів народом буде прописуватися окремо

Фото: Юрій Камельчук (facebook com kamelchuk)

На законодавчому рівні буде закріплена можливість для представників народу ставати законодавчими ініціаторами

В законопроекті "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" процедура подачі законопроектів представниками народу буде прописуватися окремо. Про це заявив журналістам народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на законодавчому рівні буде закріплена можливість для представників народу в певній кількості і за певною процедурою ставати законодавчими ініціаторами.

"Це про те, що буде закріплена на законодавчому рівні можливість для представників народу в певній кількості і за певною процедурою ставати законодавчими ініціаторами. Процедура описується окремо, ми її просто побачимо. Тобто закріплюється право, а процедура буде описана окремо", - заявив Камельчук.

Нагадаємо, Комітет парламенту з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити на розгляд Конституційного суду України законопроект №1015 авторства президента Володимира Зеленського, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи.