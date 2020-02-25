Процедура надрокористування стане прозорою та зрозумілою для інвесторів, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (facebook.com)

Гончарук пообіцяв знаходитися в діалозі з інвесторами

Уряд готує нові правила надрокористування, які стануть більш ліберальними. Про це під час Українського енергетичного форуму повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

"Ми плануємо спростити процедуру надрокористування, лібералізувати правила, створити ІТ-сервіси та повертати у державну власність так звані "сплячі ліцензії". Також будуть розвиватися онлайн-аукціони, які довели свою ефективність. Крім того, ми побудуємо ефективні енергетичні ринки", - сказав прем’єр-міністр.

Щодо "зеленого тарифу", за його словами, пошук оптимального рішення ще триває.

"Ми будемо знаходитися в діалозі з інвестором, будемо відкритими й передбачуваними, будемо відповідати за свої слова. Ми не є прихильниками перегляду правил заднім числом. Потрібно шукати моделі та рішення, які призведуть до зростання ринку, до сталого розвитку та успішної енергетики", - додав Гончарук.

Водночас, вітчизняні інвестори зазначають, що популізм в енергетиці є дуже небезпечним, і держава повинна дотримуватися своїх зобов’язань, а обіцянки мають бути підкріплені розрахунками, аналізом, конкретними цифрами.

Так, генеральний директор найбільшого в Україні приватного інвестора в енергетичну галузь ДТЕК Максим Тімченко висловив переконання, що за майбутнє несе відповідальність не лише держава, а й корпоративний сектор.

"Наприклад, вуглецева нейтральність вимагає великих інвестицій. Перехід на 75% зеленої генерації до 2050 року, передбачений урядом, можливий, якщо інвестувати в цю галузь не менше 4 млрд євро на рік. Аби це стало реальністю, потрібна довіра інвесторів до держави та чіткі правила. Я вітаю лібералізацію ринку, але з моменту його запуску минулого року існує вже стільки обмежень, що це вже недоринок. Ми говоримо про енергонезалежність, але в односторонньому порядку відкриваємо імпорт електроенергії з РФ та Білорусі. Я вважаю, що декларації мають збігатися з дійсністю", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна, раніше ДТЕК під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі ініціював обговорення "Європейського зеленого договору". У компанії відзначають, що "Європейський зелений договір" (Green Deal), який було прийнято Єврокомісією 11 грудня 2019 року, покликаний змінити існуючу економічну модель заради збереження навколишнього середовища.