ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Процедура надрокористування стане прозорою та зрозумілою для інвесторів, - Гончарук

Новини » Енергетика     25.02.2020 - 14:25
Процедура надрокористування стане прозорою та зрозумілою для інвесторів, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (facebook.com)

Гончарук пообіцяв знаходитися в діалозі з інвесторами

Уряд готує нові правила надрокористування, які стануть більш ліберальними. Про це під час Українського енергетичного форуму повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

"Ми плануємо спростити процедуру надрокористування, лібералізувати правила, створити ІТ-сервіси та повертати у державну власність так звані "сплячі ліцензії". Також будуть розвиватися онлайн-аукціони, які довели свою ефективність. Крім того, ми побудуємо ефективні енергетичні ринки", - сказав прем’єр-міністр.

Щодо "зеленого тарифу", за його словами, пошук оптимального рішення ще триває.

"Ми будемо знаходитися в діалозі з інвестором, будемо відкритими й передбачуваними, будемо відповідати за свої слова. Ми не є прихильниками перегляду правил заднім числом. Потрібно шукати моделі та рішення, які призведуть до зростання ринку, до сталого розвитку та успішної енергетики", - додав Гончарук.

Водночас, вітчизняні інвестори зазначають, що популізм в енергетиці є дуже небезпечним, і держава повинна дотримуватися своїх зобов’язань, а обіцянки мають бути підкріплені розрахунками, аналізом, конкретними цифрами.

Так, генеральний директор найбільшого в Україні приватного інвестора в енергетичну галузь ДТЕК Максим Тімченко висловив переконання, що за майбутнє несе відповідальність не лише держава, а й корпоративний сектор.

Процедура надрокористування стане прозорою та зрозумілою для інвесторів, - Гончарук

"Наприклад, вуглецева нейтральність вимагає великих інвестицій. Перехід на 75% зеленої генерації до 2050 року, передбачений урядом, можливий, якщо інвестувати в цю галузь не менше 4 млрд євро на рік. Аби це стало реальністю, потрібна довіра інвесторів до держави та чіткі правила. Я вітаю лібералізацію ринку, але з моменту його запуску минулого року існує вже стільки обмежень, що це вже недоринок. Ми говоримо про енергонезалежність, але в односторонньому порядку відкриваємо імпорт електроенергії з РФ та Білорусі. Я вважаю, що декларації мають збігатися з дійсністю", - зазначив він.

Процедура надрокористування стане прозорою та зрозумілою для інвесторів, - Гончарук

Як писало РБК-Україна, раніше ДТЕК під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі ініціював обговорення "Європейського зеленого договору". У компанії відзначають, що "Європейський зелений договір" (Green Deal), який було прийнято Єврокомісією 11 грудня 2019 року, покликаний змінити існуючу економічну модель заради збереження навколишнього середовища.

Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених" тарифів, - Гончарук
Новини України ДТЕКенергетиказеленый тарифОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся