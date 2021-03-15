UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Процедура назначения глав НАБУ и ГБР: Рада может отправить закон в КСУ на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может отправить законопроект о новой процедуре назначения глав НАБУ и ГБР уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте №5133.

Об этом глава ВР сообщил в ходе заседания согласительного совета.

"Планируется направить на заключение в Конституционный суд проект закона №5133 "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований", - сказал он.

Разумков сообщил также, что именно на этой неделе будет рассматриваться законопроект об индустриальных парках. Он выразил надежду, что документ будет эффективно рассмотрен в первом чтении и доработан ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов и бизнеса.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть вопросы, связанные с земельной реформой. Речь идет о законопроектах №№2194 - 2195.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Он рекомендовал направить закон в Конституционный суд.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля в Раду внесли законопроект №5133. Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР только после согласия народных депутатов.

Так, в конце августа 2020-го КСУ признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная РадаДмитрий Разумков
Читайте также
В Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова
Большая приватизация и лишение свободы за ложь в декларациях: что рассмотрит СН на фракции
Прогноз погоды