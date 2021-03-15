Процедура назначения глав НАБУ и ГБР: Рада может отправить закон в КСУ на этой неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может отправить законопроект о новой процедуре назначения глав НАБУ и ГБР уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте №5133.

"Планируется направить на заключение в Конституционный суд проект закона №5133 "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований", - сказал он.

Разумков сообщил также, что именно на этой неделе будет рассматриваться законопроект об индустриальных парках. Он выразил надежду, что документ будет эффективно рассмотрен в первом чтении и доработан ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов и бизнеса.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть вопросы, связанные с земельной реформой. Речь идет о законопроектах №№2194 - 2195.