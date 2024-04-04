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Процедура бронювання забюрократизована, вона має займати не більше 10 днів, - аграрії

Фото: процедура бронювання дуже забюрократизована, вона має займати не більше 10 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Для того, аби бронювання працівників було максимально ефективним, а підприємства не втрачали цінні кадри, процедура має бути максимально спрощена та скорочена у часі, адже зараз вона може тривати більше місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Української аграрної конференції Леоніда Козаченка.

"Бронювання дійсно велика проблема. У цьому процесі беруть участь Генштаб і Міністерство економіки. Спочатку Генштаб перевіряє по своїм даним людей, яких подають на бронювання, і потім Міністерство економіки вже приймає остаточне рішення. У Генштабі, на жаль, по моїм даним, вже більше місяця не дають відповіді деяким підприємствам. А бувають випадки, коли Генштаб дає відповідь, натомість Мінекономіки по три тижні не видає документ. Бюрократичних перешкод багато. І їх подолати, на жаль, не вдається", - зауважив Козаченко.  

На його думку, процедура бронювання має бути спрощена: для цього повинна бути використана діджиталізація, а термін ухвалення рішення повинен бути максимально коротким. 

"Термін бронювання повинен бути максимум 30 днів. Максимум! Це у випадку, якщо виникають якісь перешкоди. А взагалі він має складати 10 днів. І якщо це діджиталізований процес, то люди, які не вклалися в ці терміни, повинні бути покарані за те, що вони не дали тобі відповіді, а також - надавати обґрунтувати негативних відповідей. Тобто, мають бути передбачені і штрафи, і звільнення з роботи, і все інше. Тільки такі інструменти, більше ніяких", - резюмував Козаченко.

Бронь від мобілізації

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що головною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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Мобілізація в Україні