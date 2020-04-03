Протоколы о нарушении карантина могут составлять не только полицейские, - МВД

Административные протоколы за нарушение карантина, кроме полиции, смогут составлять уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций и исполнительных комитетов советов всех уровней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в связи с усилением карантинных ограничений полиция будет реагировать на все нарушения в пределах компетенции.

"Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд", - отметил Клименко.

При этом он добавил, что админпротоколы за нарушение карантина также смогут выписывать уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций и исполкомов советов всех уровней.

Напомним, за нарушение карантина в Украине МВД открыло 35 уголовных производств. Также полицейские выписали более 150 протоколов за нарушение самоизоляции.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Кабинет министров ужесточил карантин. В частности, с 6 апреля запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.