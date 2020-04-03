За нарушение самоизоляции в Украине выписали более 150 протоколов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суды с начала карантина наложили штрафы всего на 270 тысяч гривен

За нарушение самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Украине выписали более 150 протоколов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что всего на нарушителей карантина уже составили 3566 административных протоколов, суды наложили штрафы на общую сумму более 272 000 гривен.

Кроме того, за нарушение режима самоизоляции составили 153 протокола:

в Киеве - 64

Винницкой области - 18

Черновицкой - 17

Ивано-Франковской - 11

Полтавской - 8

Волынской - 5

Закарпатской - 5

Сумской - 4

Херсонской - 4

Хмельницкой - 4

Харьковской - 3

Киевской - 2

Кировоградской - 2

Николаевской - 1

Одесской - 1

Тернопольской - 1

По состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации. Кроме того, правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от правоохранителей.

Отметим, сегодня было опубликовано решение Кабмина об ужесточении карантина.