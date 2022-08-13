Протокол безопасности согласован с военными. УПЛ опубликовала календарь на сезон

Украинская Пермьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон чемпионата по футболу. Первый тур стартует 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Сообщается, что накануне прошла конференция Профессиональной футбольной лиги, по итогам которой утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований украинских клубов.
"Мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Министерством молодежи и спорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата, который станет первым в истории турниром в условиях полномасштабной войны", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.
Старт турнира запланирован на 23 августа. В первом матче донецкий "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".
Первый тур
Центральный поединок первого круга между "Шахтером" и "Динамо" запланирован на 15 октября (7-й тур). Завершится первая часть чемпионата 26 ноября.
Второй круг стартует 4 марта 2023 года, а матч между двумя грандами состоится в 22-м туре, базовый день которого - 22 апреля. Финиширует турнир 3 июня 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола проинспектировала стадионы на "военный" сезон УПЛ.
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