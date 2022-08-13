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Протокол безпеки погоджено з військовими. УПЛ опублікувала календар на сезон

Фото: новий сезон УПЛ стартує 23 серпня (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українська Перм'єр-ліга опублікувала календар на наступний сезон чемпіонату з футболу. Перший тур стартує 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Повідомляється, що напередодні пройшла конференція Професійної футбольної ліги, за підсумками якої затверджено план-календар Всеукраїнських змагань українських клубів.

"Ми отримали погоджений військовими, правоохоронними органами, Міністерством молоді та спорту та місцевою владою протокол безпеки проведення чемпіонату, який стане першим в історії турніром в умовах повномасштабної війни", - зазначив президент УАФ Андрій Павелко.

Календар УПЛ

Старт турніру заплановано на 23 серпня. У першому матчі донецький "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925".

Перший тур

  • "Шахтар" - "Металіст 1925"
  • "Чорноморець" - "Верес"
  • "Колос" - "Кривбас"
  • "Минай" - "Львів"
  • "Рух" - "Металіст"
  • "Дніпро-1" - "Олександрія"
  • "Зоря" - "Ворскла"
  • "Інгулець" - "Динамо"

Центральний поєдинок першого кола між "Шахтарем" і "Динамо" заплановано на 15 жовтня (7-й тур). Завершиться перша частина чемпіонату 26 листопада.

Друге коло стартує 4 березня 2023 року, а матч між двома грандами відбудеться в 22-му турі, базовий день якого - 22 квітня. Фінішує турнір 3 червня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу проінспектувала стадіони на "воєнний" сезон УПЛ.

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