Протокол безопасности согласован с военными. УПЛ опубликовала календарь на сезон

Украинская Пермьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон чемпионата по футболу. Первый тур стартует 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола .

Сообщается, что накануне прошла конференция Профессиональной футбольной лиги, по итогам которой утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований украинских клубов.

"Мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Министерством молодежи и спорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата, который станет первым в истории турниром в условиях полномасштабной войны", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Календарь УПЛ

Старт турнира запланирован на 23 августа. В первом матче донецкий "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".

Первый тур

"Шахтер" - "Металлист 1925"

"Черноморец" - "Верес"

"Колос" - "Кривбасс"

"Минай" - "Львов"

"Рух" - "Металлист"

"Днепр-1" - "Александрия"

"Заря" - "Ворскла"

"Ингулец" - "Динамо"

Центральный поединок первого круга между "Шахтером" и "Динамо" запланирован на 15 октября (7-й тур). Завершится первая часть чемпионата 26 ноября.

Второй круг стартует 4 марта 2023 года, а матч между двумя грандами состоится в 22-м туре, базовый день которого - 22 апреля. Финиширует турнир 3 июня 2023 года.