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Протокол безопасности согласован с военными. УПЛ опубликовала календарь на сезон

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Киев, Суббота 13 августа 2022 15:25
Протокол безопасности согласован с военными. УПЛ опубликовала календарь на сезон Фото: новый сезон УПЛ стартует 23 августа (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинская Пермьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон чемпионата по футболу. Первый тур стартует 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что накануне прошла конференция Профессиональной футбольной лиги, по итогам которой утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований украинских клубов.

"Мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Министерством молодежи и спорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата, который станет первым в истории турниром в условиях полномасштабной войны", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Календарь УПЛ

Старт турнира запланирован на 23 августа. В первом матче донецкий "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".

Первый тур

  • "Шахтер" - "Металлист 1925"
  • "Черноморец" - "Верес"
  • "Колос" - "Кривбасс"
  • "Минай" - "Львов"
  • "Рух" - "Металлист"
  • "Днепр-1" - "Александрия"
  • "Заря" - "Ворскла"
  • "Ингулец" - "Динамо"

Центральный поединок первого круга между "Шахтером" и "Динамо" запланирован на 15 октября (7-й тур). Завершится первая часть чемпионата 26 ноября.

Второй круг стартует 4 марта 2023 года, а матч между двумя грандами состоится в 22-м туре, базовый день которого - 22 апреля. Финиширует турнир 3 июня 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола проинспектировала стадионы на "военный" сезон УПЛ.

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