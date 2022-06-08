В противовес Китаю. США инвестируют 3,2 млрд долларов в страны Центральной Америки

Вице-президент США Камала Харрис объединила корпоративные обязательства на сумму 3,2 миллиарда долларов, которые будут направлены в несколько стран Центральной Америки. Финансовые стимулы должны сократить миграционные потоки в США и создать экономическую альтернативу Китаю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые обязательства ряда американских компаний по инвестированию в страны Центральной Америки, среди которых Visa и Gap, превышают 1,9 млрд долларов. Еще 1,2 млрд долларов США выделят на массовый доступ населения к Интернету и привлечение большего числа людей в официальную банковскую систему.
Эти обещания составляют основную часть плана президента Джо Байдена по устранению "коренных причин" миграции из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Также эти меры должны создать предпосылки для развития промышленного региона, который создаст альтернативу Китаю.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден принял решение высвободить рекордные объемы нефти без консультаций с зарубежными партнерами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.