На противагу Китаю. США інвестують 3,2 млрд доларів у країни Центральної Америки

Віце-президент США Камала Харріс об'єднала корпоративні зобов'язання на суму 3,2 мільярда доларів, які будуть спрямовані в кілька країн Центральної Америки. Фінансові стимули повинні скоротити міграційні потоки в США і створити економічну альтернативу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нові зобов'язання ряду американських компаній з інвестування в країни Центральної Америки, серед яких Visa і Gap, перевищують 1,9 млрд доларів. Ще 1,2 млрд доларів США виділять на масовий доступ населення до Інтернету і залучення більшої кількості людей в офіційну банківську систему.

Ці обіцянки складають основну частину плану президента Джо Байдена щодо усунення "корінних причин" міграції з Гватемали, Гондурасу та Сальвадору. Також ці заходи повинні створити передумови для розвитку промислового регіону, який створить альтернативу Китаю.