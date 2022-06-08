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На противагу Китаю. США інвестують 3,2 млрд доларів у країни Центральної Америки

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Віце-президент США Камала Харріс об'єднала корпоративні зобов'язання на суму 3,2 мільярда доларів, які будуть спрямовані в кілька країн Центральної Америки. Фінансові стимули повинні скоротити міграційні потоки в США і створити економічну альтернативу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові зобов'язання ряду американських компаній з інвестування в країни Центральної Америки, серед яких Visa і Gap, перевищують 1,9 млрд доларів. Ще 1,2 млрд доларів США виділять на масовий доступ населення до Інтернету і залучення більшої кількості людей в офіційну банківську систему.

Ці обіцянки складають основну частину плану президента Джо Байдена щодо усунення "корінних причин" міграції з Гватемали, Гондурасу та Сальвадору. Також ці заходи повинні створити передумови для розвитку промислового регіону, який створить альтернативу Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден прийняв рішення вивільнити рекордні обсяги нафти без консультацій із зарубіжними партнерами.

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