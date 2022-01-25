Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину, - Пентагон

По словам Кибри, на днях ожидается поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin.

"Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США", - сообщил Кибри, отвечая на вопрос журналистов.

Он также добавил, что это далеко не последняя помощь Украине.

"Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет", - добавил Кибри.

Отметим, что в декабре по инициативе президента США Джо Байдена принят пакет об оборонной помощи Украине. Согласно ему, США поставят Украине вооружение для обороны на сумму 200 миллионов долларов.