Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну, - Пентагон

За словами Кібрі, днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.

"Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США", - повідомив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також додав, що це далеко не остання допомога Україні.

"Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде", - додав Кібрі.

Відзначимо, що в грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні. Згідно з ним, США поставлять Україні озброєння для оборони на суму 200 мільйонів доларів.