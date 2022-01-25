RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

США продовжать постачати Збройним силам України оборонну допомогу. Днями очікується поставка протитанкових ракет Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.

За словами Кібрі, днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.

"Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США", - повідомив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також додав, що це далеко не остання допомога Україні.

"Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде", - додав Кібрі.

Відзначимо, що в грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні. Згідно з ним, США поставлять Україні озброєння для оборони на суму 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Україну вже прибули дві партії оборонної допомоги. Обидві поставки включають майже 200 тонн зброї, необхідної Україні для оборони від російської агресії.

Також повідомлялося, що для України дуже важлива військова допомога з США і Великобританії. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВторгнення Росії до України