Противотанковые комплексы, ПВО и боеприпасы. США передадут Украине военное оборудование, - Байден

Соединенные Штаты Америки передадут Украине военное оборудование. Речь идет о тысячах противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и миллионах боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

В Госспецсвязи раскрыли больше подробностей касаемо пакета военной помощи. США передадут нашей стране:

"Американский народ стойко поддерживать народ Украины перед аморальным и неэтичным нападением Путина на гражданское население. Мы единые в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их, пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание",- заявил президент.

По словам Байдена, поставки будут включать:

На текущей неделе США передадут Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Байден подписал бюджет, который предусматривает помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

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