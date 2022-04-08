Противотанковое оружие и дополнительные средства ПВО. Британия объявила о новом пакете помощи Украине

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Украина получит вооружение на сумму еще 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов).

Как отмечает пресс-служба посольства Британии в Москве, речь идет о:

более 800 противотанковых управляемых ракет NLAW;

дополнительных противотанковых системах Javelin;

дополнительных ПЗКР Starstreak;

дополнительной помощи в виде касок, бронежилетов и приборов ночного видения.

"Мы также отправим больше шлемов, приборов ночного видения и бронежилетов в дополнение к 200 000 единиц нелетального военного оборудования, которое Великобритания уже отправила", - заявил Джонсон.

Добавим, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, стороны также затронули вопросы касаемо сотрудничества в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии, чтобы Европа со временем избавилась от зависимости от оккупантских энергоносителей.