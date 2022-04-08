Противотанковое оружие и дополнительные средства ПВО. Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Британия объявила новый пакет военной помощи нашей страны на фоне сопротивления российской агрессии. Украина получит еще больше необходимого ей вооружения для отпора оккупантам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Украина получит вооружение на сумму еще 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов).
Как отмечает пресс-служба посольства Британии в Москве, речь идет о:
"Мы также отправим больше шлемов, приборов ночного видения и бронежилетов в дополнение к 200 000 единиц нелетального военного оборудования, которое Великобритания уже отправила", - заявил Джонсон.
Добавим, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, стороны также затронули вопросы касаемо сотрудничества в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии, чтобы Европа со временем избавилась от зависимости от оккупантских энергоносителей.
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