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Протитанкова зброя та додаткові засоби ППО. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія оголосила новий пакет військової допомоги нашої країни на тлі супротиву російській агресії. Україна отримає ще більше необхідного їй озброєння для відсічі окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Україна отримає озброєння на суму ще 100 млн фунтів стерлінгів (130 млн доларів).

Як відзначає пресслужба посольства Британії в Москві, йдеться про:

  • понад 800 протитанкових керованих ракет NLAW;
  • додаткові протитанкові системи Javelin;
  • додаткові ПЗКР Starstreak;
  • додаткову допомогу у вигляді касок, бронежилетів та приладів нічного бачення.

"Ми також відправимо більше шоломів, приладів нічного бачення та бронежилетів на додаток до 200 000 одиниць нелетального військового обладнання, яке Великобританія вже відправила", - заявив Джонсон.

Додамо, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні, сторони також порушили питання співпраці в галузі енергетичної безпеки й відновлюваних джерел енергії, аби Європа з часом позбулася залежності від окупантських енергоносіїв.

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