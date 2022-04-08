Протитанкова зброя та додаткові засоби ППО. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

За словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Україна отримає озброєння на суму ще 100 млн фунтів стерлінгів (130 млн доларів).

Як відзначає пресслужба посольства Британії в Москві, йдеться про:

понад 800 протитанкових керованих ракет NLAW;

додаткові протитанкові системи Javelin;

додаткові ПЗКР Starstreak;

додаткову допомогу у вигляді касок, бронежилетів та приладів нічного бачення.

"Ми також відправимо більше шоломів, приладів нічного бачення та бронежилетів на додаток до 200 000 одиниць нелетального військового обладнання, яке Великобританія вже відправила", - заявив Джонсон.

Додамо, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні, сторони також порушили питання співпраці в галузі енергетичної безпеки й відновлюваних джерел енергії, аби Європа з часом позбулася залежності від окупантських енергоносіїв.