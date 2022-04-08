Протитанкова зброя та додаткові засоби ППО. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Британія оголосила новий пакет військової допомоги нашої країни на тлі супротиву російській агресії. Україна отримає ще більше необхідного їй озброєння для відсічі окупантам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Україна отримає озброєння на суму ще 100 млн фунтів стерлінгів (130 млн доларів).
Як відзначає пресслужба посольства Британії в Москві, йдеться про:
"Ми також відправимо більше шоломів, приладів нічного бачення та бронежилетів на додаток до 200 000 одиниць нелетального військового обладнання, яке Великобританія вже відправила", - заявив Джонсон.
Додамо, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні, сторони також порушили питання співпраці в галузі енергетичної безпеки й відновлюваних джерел енергії, аби Європа з часом позбулася залежності від окупантських енергоносіїв.
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