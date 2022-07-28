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Как противостоять газовому шантажу России: МИД дал совет Европе

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 15:30
Как противостоять газовому шантажу России: МИД дал совет Европе Фото: Олег Николенко, прессекретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия публично смеется из-за собственного газового шантажа Европы. Мир должен дать жесткий отпор и прекратить зависимость от российского газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Российские чиновники и пропагандисты публично смеются над чрезвычайными мерами Европы в условиях энергетического шантажа со стороны России. Они воодушевлены тем, что могут причинить еще больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству - дать жесткий отпор и прекратить всякую зависимость от российского газа", - пишет Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Австрия не будет поддерживать эмбарго на российский газ, поскольку это может навредить ее экономике.

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