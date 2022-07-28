Як протистояти газовому шантажу Росії: МЗС дало пораду Європі

Росія публічно сміється через власний газовий шантаж Європи. Світ повинен дати жорстку відсіч й припинити залежність від російського газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи в умовах енергетичного шантажу з боку Росії. Вони надихнуті тим, що можуть завдати ще більшої шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирству - дати жорстку відсіч і припинити будь-яку залежність від російського газу ", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Австрія не підтримуватиме ембарго на російський газ, оскільки це може нашкодити її економіці.

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