ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як протистояти газовому шантажу Росії: МЗС дало пораду Європі

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 15:30
Як протистояти газовому шантажу Росії: МЗС дало пораду Європі Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія публічно сміється через власний газовий шантаж Європи. Світ повинен дати жорстку відсіч й припинити залежність від російського газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи в умовах енергетичного шантажу з боку Росії. Вони надихнуті тим, що можуть завдати ще більшої шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирству - дати жорстку відсіч і припинити будь-яку залежність від російського газу", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Австрія не підтримуватиме ембарго на російський газ, оскільки це може нашкодити її економіці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України