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Для протистояння Росії. США планують надавати Україні розвіддані, - NYT

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США, П'ятниця 24 грудня 2021 16:13
Для протистояння Росії. США планують надавати Україні розвіддані, - NYT Фото: США планують надавати Україні розвіддані (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Вашингтоні працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих. Це необхідно, щоб Київ міг ефективно реагувати в разі можливої агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Пентагон працює над планом з надання Україні розвідданих, які допоможуть країні швидше відреагувати на можливе вторгнення Росії, заявили високопоставлені представники адміністрації", - пише видання.

При цьому уточнюється, що швидше за все варто очікувати бурхливої реакції з боку Росії, якщо американський лідер схвалить надання допомоги Україні. Однак саме надання таких даних розвідки може допомогти Україні запобігти потенційній агресії з боку Москви.

У свою чергу, джерела зазначають, що оперативні розвіддані передбачатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування військ і техніки держави-агресора дозволить визначати, чи збираються російські сили перетнути кордон.

ЗМІ також зазначає, що невелика група представників Пентагону нещодавно відвідала Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.

У свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати збільшать військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії.

Джерела видання розповіли, що керівництво США розглядає можливість надання Україні експертів з кібервійни та озброєння, яких планували відправити до Афганістану до його захоплення бойовиками "Талібану". Однак передача розвідданих є найбільш значущою серед ідей протидії атаці Росії.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі цілодобово нарощують заходи бойової підготовки. Здійснюються стрільби, зокрема, з використанням "Градів", гаубиць і танків.

Нагадаємо, за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців.

Сьогодні 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі.

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