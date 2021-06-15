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Позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться после выборов, - Кулеба

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Киев, Вторник 15 июня 2021 21:35
Позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться после выборов, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия может изменить отношение к газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые пройдут осенью текущего года. Кроме того, в США не отказались от введения санкций против проекта.

Об этом в интервью венгерскому изданию Ceenergy News заявил глава МИД Украині Дмитрий Кулеба.

"На самом деле, в самой Германии много голосов выступают против "Северного потока-2", и позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что США также не отказались полностью от санкций против российского газопровода. "Это скорее перерыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться. Как говорится в одном золотом правиле дипломатии, ничего полностью не согласован, пока все не согласовано", - добавил министр.

По его словам, Украина придерживается "четкой позиции" по газопроводу "Северный поток-2". "Дело не только в Украине и наших экономических интересах. Очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки Владимира Путина (президента РФ - ред.) такое ​​мощное политическое оружие, как "Северный поток-2", - утонил он.

Кулеба подчеркнул, что компромиссы в вопросах безопасности никогда хорошо не работали и в прошлом. "Мы надеемся убедить наших немецких и американских партнеров воспринимать имеющуюся угрозу серьезно. Над этим сейчас работает украинская дипломатия", - резюмировал глава МИД.

Напомним, в новогоднем обращении Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Выборы нового главы немецкого правительства пройдут в сентябре 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, немецкая политическая партия "Союз 90 / Зеленые" официально выдвинула своего лидера Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера Германии. На осенних выборах она возглавит список вместе с сопредседателем партии Робертом Габеком. Она известна критикой проекта "Северный поток-2".

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