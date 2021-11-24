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Противоречит "Минску": ЕС призвал отменить указ Путина о допуске товаров из ОРДЛО

Автор: Артем Горовенко

Европейский союз призывает Российскую Федерацию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на российскую территорию. Такие действия противоречат минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - отметил Стано.

По его словам, такие действия могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из отдельных районов Донецкой и Луганской областей к российским, а также допустил их к российским государственным закупкам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским соглашениям.

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