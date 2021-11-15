Указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений, - Кулеба
Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений. ЕС должен осудить это решение Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина (о товарах из ОРДЛО - ред.). Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", - сказал Кулеба.
Глава МИД также сообщил, что в ходе встречи с европейскими партнерами обсуждались возможности ЕС в сдерживании России от агрессивных действий. При этом, как отметил министр, это должна быть не только политическая коммуникация.
"Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в том числе в экономике, в случае агрессивных действий", - добавил Кулеба.
Напомним, сегодня, 15 ноября, Путин подписал указ, приравнивающий товары из ОРДЛО к российским, и упрощающий им допуск на рынок России, включая госзакупки.