Указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений, - Кулеба

Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений. ЕС должен осудить это решение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы .

"Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина (о товарах из ОРДЛО - ред.). Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что в ходе встречи с европейскими партнерами обсуждались возможности ЕС в сдерживании России от агрессивных действий. При этом, как отметил министр, это должна быть не только политическая коммуникация.

"Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в том числе в экономике, в случае агрессивных действий", - добавил Кулеба.