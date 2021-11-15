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Указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений, - Кулеба

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 18:58
Указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений. ЕС должен осудить это решение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина (о товарах из ОРДЛО - ред.). Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что в ходе встречи с европейскими партнерами обсуждались возможности ЕС в сдерживании России от агрессивных действий. При этом, как отметил министр, это должна быть не только политическая коммуникация.

"Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в том числе в экономике, в случае агрессивных действий", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Путин подписал указ, приравнивающий товары из ОРДЛО к российским, и упрощающий им допуск на рынок России, включая госзакупки.

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Владимир Путин Евросоюз Дмитрий Кулеба ОРДЛО
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