Суперечить "Мінську": ЄС закликав скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО

"Указ спрямований на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька і Луганська від України, що суперечить цілям мінських угод. Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю", - зазначив Стано.

За його словами, такі дії можуть посилити напруженість і продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонніх заходів, які тільки провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський союз продовжить проводити політику невизнання в цьому відношенні", - додав він.