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Суперечить "Мінську": ЄС закликав скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО

Автор: Артем Горовенко

Європейський союз закликає Російську Федерацію скасувати указ, яким дозволяється допуск товарів з окупованого Донбасу на російську територію. Такі дії суперечать мінським угодам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано.

"Указ спрямований на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька і Луганська від України, що суперечить цілям мінських угод. Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю", - зазначив Стано.

За його словами, такі дії можуть посилити напруженість і продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонніх заходів, які тільки провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський союз продовжить проводити політику невизнання в цьому відношенні", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з окремих районів Донецької та Луганської областей до російських, а також допустив їх до російських державних закупівель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що цей указ суперечить мінським угодам.

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