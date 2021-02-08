Суперечить Конституції: Раді рекомендують доопрацювати закон про бізнес-омбудсмена

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відправити на повторне перше читання закон про Установу бізнес-омбудсмена. Йдеться про законопроект №3607.

Вказано, що 26 червня 2020 року комітет рекомендував парламенту схвалити його за основу.

"Під час консультацій були з’ясовані деякі неузгодженості цього законопроекту з Конституцією України і прозвучали рекомендації доопрацювати його з тим, щоб даний проект не містив ніяких суперечностей з Основним законом", - вказано у повідомленні.

У комітеті поінформували, що зараз іде робота над розробкою цих коректив.

"Комітет переглянув свій попередній висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в першому читанні законопроект №3607 направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання", - повідомили у Раді.