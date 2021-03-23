Блінкен про "Північний поток-2": суперечить інтересам ЄС та може підірвати Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва "Північного потоку-2". Він переконаний, що той проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати Україну.
Про це він заявив під час свого першого візиту в НАТО, повідомляє Reuters.
Блінкен зазначив, що планує зустріч зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом і має намір обговорити з ним питання будівництва "Північного потоку-2". Як відомо, США протягом багатьох років блокує реалізацію цього проєкту і вводить нові санкції, але Німеччина наполягає на завершенні будівництва трубопроводу.
Блінкен підкреслив, що будівництво трубопроводу "може підірвати інтереси України, Польщі, ряду близьких партнерів і союзників". Тому законодавство США вимагає накласти санкції на компанії, що беруть участь у "Північному потоці-2".
Він також нагадав, що президент США Джо Байден дав ясно зрозуміти, що вважає будівництво трубопроводу поганою ідеєю.
"Погана для Європи, погана для Сполучених Штатів, в кінцевому підсумку це суперечить власним цілям безпеки ЄС", - процитував Байдена Блінкен на зустрічі.
У США переконані, що "Північний потік-2" обійде Україну, як союзника Заходу, потенційно позбавивши її цінних транзитних зборів. Також проєкт збільшить енергетичну залежність Європи від Росії та буде конкурувати з постачанням зрідженого природного газу зі США.
Нагадаємо, Блінкен попередив учасників "Північного потоку-2" про можливі санкції.
Раніше повідомлялося, що в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проєкту посилить агресію з боку Росії.