Блінкен про "Північний поток-2": суперечить інтересам ЄС та може підірвати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва "Північного потоку-2" . Він переконаний, що той проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати Україну.

Про це він заявив під час свого першого візиту в НАТО, повідомляє Reuters .

Блінкен зазначив, що планує зустріч зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом і має намір обговорити з ним питання будівництва "Північного потоку-2". Як відомо, США протягом багатьох років блокує реалізацію цього проєкту і вводить нові санкції, але Німеччина наполягає на завершенні будівництва трубопроводу.

Блінкен підкреслив, що будівництво трубопроводу "може підірвати інтереси України, Польщі, ряду близьких партнерів і союзників". Тому законодавство США вимагає накласти санкції на компанії, що беруть участь у "Північному потоці-2".

Він також нагадав, що президент США Джо Байден дав ясно зрозуміти, що вважає будівництво трубопроводу поганою ідеєю.

"Погана для Європи, погана для Сполучених Штатів, в кінцевому підсумку це суперечить власним цілям безпеки ЄС", - процитував Байдена Блінкен на зустрічі.