Противоречат официальной позиции. МИД Румынии отреагировал на заявления экс-министра о разделе Украины

Министерство иностранных дел Румынии назвало призыв экс-главы МИД Андрея Марги к разделу Украины противоречащим официальной позиции страны и основным принципам международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.
"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии по поводу незаконной, необоснованной и непровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, которые сегодня регулируют международные отношения", - отметили в МИД.
Министерство заверило, что категорически отвергает позицию Марги, который "принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые РФ злостные нарративы".
При этом МИД страны заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Напомним, Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Румынии, Польше и Венгрии.
Посольство Украины в Румынии отметило, что такие заявления подвергают сомнению базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.