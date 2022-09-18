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Суперечать офіційній позиції. МЗС Румунії відреагувало на заяви екс-міністра про поділ України

Фото: колишній голова МЗС Румунії Андрій Марга (mae.ro)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ Румунії назвало заклик екс-голови МЗС Андрея Марги до поділу Україну таким, що суперечить офіційній позиції країни та основним принципам міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, які сьогодні регулюють міжнародні відносини", - зазначили в МЗС.

Міністерство запевнило, що категорично відкидає позицію Марги, який "приймає, заохочує та пропагує злісні наративи", які поширюються РФ.

При цьому МЗС країни заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Румунії, Польщі та Угорщині.

Посольство України в Румунії зазначило, що такі заяви ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів.

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