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Противодействие сексуальным домогательствам в армии: комитет Рады поддержал закон

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 15:40
Противодействие сексуальным домогательствам в армии: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют принять закон для противодействия сексуальным домогательствам в ВСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон для противодействия сексуальным домогательствам. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по поводу законопроекта №5485.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"В выводе, предоставленном главному комитету, рекомендуется проект закона о внесении изменений в некоторые законы об урегулирования вопроса реагирования, предупреждения и противодействия проявлениям дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств среди военнослужащих, № 5485, в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Закон предлагает дополнить статью 11 Устава внутренней службы Вооруженных сил. Она определяет общие обязанности военнослужащих такой формулировкой "не допускать нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами".

Командиров хотят обязать "организовывать и неуклонно лично придерживаться принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в служебной деятельности".

Согласно документу, служебное расследование, связанное с дискриминацией по признаку пола и сексуальным домогательствам, должна проводить комиссия, в состав которой назначаются по возможности представители обоих полов в равном соотношении.

Напомним, в Украине могут уравнять права мужчин и женщин военнослужащих в сфере соцзащиты. Предусмотрено осуществлять вещное, медицинское, психологическое и социальное обеспечение военных с учетом потребностей женщин и мужчин.

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