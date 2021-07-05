Противодействие сексуальным домогательствам в армии: комитет Рады поддержал закон

Верховной раде рекомендуют принять закон для противодействия сексуальным домогательствам. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по поводу законопроекта №5485.

"В выводе, предоставленном главному комитету, рекомендуется проект закона о внесении изменений в некоторые законы об урегулирования вопроса реагирования, предупреждения и противодействия проявлениям дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств среди военнослужащих, № 5485, в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Закон предлагает дополнить статью 11 Устава внутренней службы Вооруженных сил. Она определяет общие обязанности военнослужащих такой формулировкой "не допускать нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами".

Командиров хотят обязать "организовывать и неуклонно лично придерживаться принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в служебной деятельности".

Согласно документу, служебное расследование, связанное с дискриминацией по признаку пола и сексуальным домогательствам, должна проводить комиссия, в состав которой назначаются по возможности представители обоих полов в равном соотношении.