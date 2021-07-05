Протидія сексуальним домаганням в армії: комітет Ради підтримав закон

Верховній раді рекомендують ухвалити закон для протидії сексуальним домаганням. Таку рекомендацію надав комітет з прав людини стосовно законопроекту №5485.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців, № 5485, в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує доповнити статтю 11 Статуту внутрішньої служби Збройних сил. Вона визначає загальні обов'язки військовослужбовців таким формулюванням "не допускати порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями".

Командирів хочуть зобов'язати "організовувати та неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності".

Згідно з документом, службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальним домаганням, має проводити комісія, до складу якої призначаються, за можливості, представники обох статей у рівному співвідношенні.