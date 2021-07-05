Протидія сексуальним домаганням в армії: комітет Ради підтримав закон
Верховній раді рекомендують ухвалити закон для протидії сексуальним домаганням. Таку рекомендацію надав комітет з прав людини стосовно законопроекту №5485.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців, № 5485, в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Закон пропонує доповнити статтю 11 Статуту внутрішньої служби Збройних сил. Вона визначає загальні обов'язки військовослужбовців таким формулюванням "не допускати порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями".
Командирів хочуть зобов'язати "організовувати та неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності".
Згідно з документом, службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальним домаганням, має проводити комісія, до складу якої призначаються, за можливості, представники обох статей у рівному співвідношенні.
Нагадаємо, в Україні можуть зрівняти права чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соцзахисту. Передбачається здійснювати речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків.