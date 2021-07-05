ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протидія сексуальним домаганням в армії: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 липня 2021 15:40
Протидія сексуальним домаганням в армії: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують прийняти закон для протидії сексуальним домаганням у ЗСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити закон для протидії сексуальним домаганням. Таку рекомендацію надав комітет з прав людини стосовно законопроекту №5485.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців, № 5485, в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує доповнити статтю 11 Статуту внутрішньої служби Збройних сил. Вона визначає загальні обов'язки військовослужбовців таким формулюванням "не допускати порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями".

Командирів хочуть зобов'язати "організовувати та неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності".

Згідно з документом, службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальним домаганням, має проводити комісія, до складу якої призначаються, за можливості, представники обох статей у рівному співвідношенні.

Нагадаємо, в Україні можуть зрівняти права чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соцзахисту. Передбачається здійснювати речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків.

Читайте РБК-Україна в Google News
армия сексуальные домагательства Верховна рада
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС