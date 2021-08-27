Противодействие России и членство в НАТО: в МИД назвали приоритеты Стратегии внешней политики
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Впервые в Украине утверждена Стратегия внешнеполитической деятельности. Она определяет цели, географические и тематические приоритеты внешней политики Украины на среднесрочную перспективу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Среди основных приоритетов:
- противодействие российской агрессии - самый высокий приоритет внешней политики
- стратегическая цель - обретение членства в ЕС и НАТО
- укрепление позиций Украины в Балто-Черноморском регионе
- развитие добрососедских и партнерских отношений с государствами Центральной, Южной и Восточной Европы
- расширение сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, прежде всего, в сфере торговли и экономического сотрудничества
- помощь украинскому бизнесу, создание новых возможностей на иностранных рынках для украинских экспортеров, привлечения иностранных инвесторов
- защита прав и интересов граждан Украины за рубежом
- продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом, развитие публичной дипломатии, наращивание "мягкой силы"
"Стратегия свидетельствует, что мы строим эффективную долгосрочную политику защиты национальных интересов Украины", - пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба.