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Противодействие России и членство в НАТО: в МИД назвали приоритеты Стратегии внешней политики

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Пятница 27 августа 2021 10:38
Противодействие России и членство в НАТО: в МИД назвали приоритеты Стратегии внешней политики Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Впервые в Украине утверждена Стратегия внешнеполитической деятельности. Она определяет цели, географические и тематические приоритеты внешней политики Украины на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Среди основных приоритетов:

  • противодействие российской агрессии - самый высокий приоритет внешней политики
  • стратегическая цель - обретение членства в ЕС и НАТО
  • укрепление позиций Украины в Балто-Черноморском регионе
  • развитие добрососедских и партнерских отношений с государствами Центральной, Южной и Восточной Европы
  • расширение сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, прежде всего, в сфере торговли и экономического сотрудничества
  • помощь украинскому бизнесу, создание новых возможностей на иностранных рынках для украинских экспортеров, привлечения иностранных инвесторов
  • защита прав и интересов граждан Украины за рубежом
  • продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом, развитие публичной дипломатии, наращивание "мягкой силы"

"Стратегия свидетельствует, что мы строим эффективную долгосрочную политику защиты национальных интересов Украины", - пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба
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