Протидія Росії та членство в НАТО: в МЗС назвали пріорітети Стратегії зовнішньої політики
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вперше в Україні затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Вона визначає цілі, географічні та тематичні пріоритети зовнішньої політики України на середньострокову перспективу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
Серед основних пріорітетів:
- протидія російській агресії - найвищий пріоритет зовнішньої політики
- стратегічна мета - набуття членства в ЄС та НАТО
- зміцнення позицій України у Балто-Чорноморському регіоні
- розвиток добросусідських та партнерських відносин з державами Центральної, Південної та Східної Європи
- розширення співпраці з країнами Азії, Близького Сходу та Африки, Латинської Америки, насамперед, у сфері торгівлі та економічної співпраці
- допомога українському бізнесу, створення нових можливостей на іноземних ринках для українських експортерів, залучення іноземних інвесторів
- захист прав та інтересів громадян України за кордоном
- просування позитивного іміджу України за кордоном, розвиток публічної дипломатії, нарощування “м’якої сили”
"Стратегія свідчить, що ми будуємо ефективну довгострокову політику захисту національних інтересів України", - пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики країни.