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Протидія Росії та членство в НАТО: в МЗС назвали пріорітети Стратегії зовнішньої політики

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П'ятниця 27 серпня 2021 10:38
Протидія Росії та членство в НАТО: в МЗС назвали пріорітети Стратегії зовнішньої політики Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вперше в Україні затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Вона визначає цілі, географічні та тематичні пріоритети зовнішньої політики України на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Серед основних пріорітетів:

  • протидія російській агресії - найвищий пріоритет зовнішньої політики
  • стратегічна мета - набуття членства в ЄС та НАТО
  • зміцнення позицій України у Балто-Чорноморському регіоні
  • розвиток добросусідських та партнерських відносин з державами Центральної, Південної та Східної Європи
  • розширення співпраці з країнами Азії, Близького Сходу та Африки, Латинської Америки, насамперед, у сфері торгівлі та економічної співпраці
  • допомога українському бізнесу, створення нових можливостей на іноземних ринках для українських експортерів, залучення іноземних інвесторів
  • захист прав та інтересів громадян України за кордоном
  • просування позитивного іміджу України за кордоном, розвиток публічної дипломатії, нарощування “м’якої сили”

"Стратегія свідчить, що ми будуємо ефективну довгострокову політику захисту національних інтересів України", - пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики країни.

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МЗС Дмитро Кулеба
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